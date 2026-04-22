Ленин жил? Ленин жив! Как в России живётся однофамильцам вождя большевиков

Ленин в России — это не только памятники, школьные параграфы и споры о прошлом. Для одних это часть истории страны, для других — фамилия, с которой нужно жить каждый день: показывать паспорт, знакомиться, устраиваться на работу, шутить в ответ на одни и те же вопросы и иногда буквально оказываться в центре анекдота. Ко дню рождения Владимира Ленина Life.ru поговорил с тремя его однофамильцами — из Петербурга, Казани и Москвы. Выяснилось, что фамилия до сих пор работает как социальный триггер: кто-то мгновенно улыбается, кто-то не верит, кто-то начинает шутить про броневик, а кто-то проверяет документы внимательнее обычного.

И всё же для самих Лениных это давно не курьёз, а часть биографии. Хотя курьёзов в их жизни, надо признать, хватает.

Ленин из Ленинграда снимался с Майклом Мэдсеном, а озвучивал — с Крупской

Петербуржец Александр Ленин родился в Ленинграде — уже сама эта фраза звучит как готовый сценарий для сатирической комедии. Ему 49 лет, он актёр и ведущий мероприятий, выпускник Санкт-Петербургской театральной академии. За свою жизнь он успел поработать в ТЮЗе имени Брянцева, сняться в кино с Рутгером Хауэром и Майклом Мэдсеном, поездить по международным театральным проектам и стать одним из самых востребованных церемониймейстеров Северо-Запада.

Но, как признаётся Александр, для многих его фамилия всё равно производит эффект сильнее, чем регалии.

Для людей, которые родились ещё в советское время, это невозможно обойти стороной. В детстве школьный трудовик кричал мне: «Ленин, залезь на броневик!» — и класс покатывался со смеху. Александр Ленин

Иногда фамилия приносила не только шутки, но и вполне осязаемую выгоду. Ещё студентом театральной академии Александр подрабатывал в казино аниматором и однажды поспорил с посетителем на деньги, что его фамилия действительно Ленин.

«Я достаю паспорт, он смотрит, удивляется, достаёт мне бумажку и уходит. Получается, я тогда в первый раз заработал деньги своей фамилией», — смеётся он.

Ленину из Ленинграда доводилось зарабатывать деньги, благодаря фамилии. Фото из личного архива героя публикации

Бывали и совсем сюрреалистические сцены. Однажды Александр проводил свадьбу девушки по фамилии Ленина — в итоге, как он сам говорит, «Ленин провёл свадьбу Лениных». А в другой раз его специально выбрала пара коммунистов: для них было принципиально, чтобы их бракосочетание вёл именно Ленин.

«То, что их свадьбу ведёт Ленин, было для них дополнительным мотивом брать меня», — рассказывает он.

Даже в поездках фамилия не даёт затеряться. Особенно в Индии, которую Александр с семьёй очень любит. Во время одного из путешествий в Гималаях пожилой индиец-коммунист сначала расспросил их, откуда они, а потом услышал фамилию собеседника — и пришёл в восторг. По словам актёра, мужчина буквально кричал: «Настоящий Ленин! Коммунизм! Социализм!»

Ещё один почти абсурдный эпизод случился на озвучке фильма. Александр работал вместе с коллегой по фамилии Крупский. Когда в студии подряд появились Крупский и Ленин, ассистенты и режиссёр решили, что их разыгрывают.

«Да вы что, издеваетесь, что ли? Крупский и Ленин!» — вспоминает Александр реакцию команды.

Ленин из Казани смешит гаишников и воспитывает Ульяну

У Алексея Ленина из Казани история другая — более степенная, но не менее колоритная. Ему 48 лет, по образованию он юрист, уже около 20 лет работает в банковской сфере и сейчас возглавляет департамент безопасности банка. В свободное время любит природу, охоту и вспоминает годы, когда занимался внедорожным спортом и руководил клубом.

По словам Алексея, реакция на его фамилию почти всегда одна и та же: улыбка. «Девяносто девять процентов людей улыбаются и спрашивают: “Вот откуда такая фамилия?”» — говорит он. Особенно часто фамилия, по его словам, помогала в общении с сотрудниками ГИБДД: строгий разговор неожиданно превращался в дружеский.

Самая яркая история случилась в Москве в 2008 году. Алексей приехал к другу на день рождения, решил съездить на Красную площадь, плохо ориентировался по городу — и в какой-то момент случайно выехал прямо на неё на машине. «Был немного ошарашен этим, что я туда вылез», — вспоминает он. Вырулил, попытался уехать, но почти сразу попал на пост ГИБДД.

Дальше ситуация стала почти фольклорной. Сначала инспекторы отреагировали жёстко, но, увидев документы, расхохотались.

Когда увидели мои права и что там фамилия Ленин, долго смеялись и спросили: “Ты что, к дедушке приезжал?” Алексей Ленин

В итоге права ему вернули и отпустили с напутствием больше так не хулиганить.

Шутки про броневик в его жизни тоже были. Когда Алексей руководил внедорожным клубом и проводил брифинги перед соревнованиями, участники выкрикивали: «Ленин, залезай на броневик!» В контексте машин, которые сами владельцы называли почти танками, это звучало особенно органично.

Ленин из Казани на броневик не залезал, зато знает толк во внедорожниках и вездеходах. Фото из личного архива героя

А ещё в семье Алексея решили не упускать такой шанс для красивой жизненной иронии: младшую дочь назвали Ульяной. Теперь в Казани живёт Ульяна Ленина.

«Даже сейчас, хотя современная молодёжь уже далеко от этой темы, всё равно шутят», — говорит он.

При этом Алексей относится к своей фамилии не просто с юмором, но и с уважением. Он даже копался в семейном древе и нашёл упоминание предков с этой фамилией в метрической книге 1893 года. «У него псевдоним, а у меня это настоящая фамилия», — отвечает он тем, кто в шутку спрашивает о родстве с Ильичом.

Ленин из Москвы: враг вахтёров, друг Зюганова

Москвич Илья Ленин, пожалуй, зашёл дальше всех. Ему 43 года, он работает специалистом по обслуживанию электронного оборудования, а в прошлом занимался журналистикой и фотографией. Но даже не это делает его героем почти готового телесюжета. Когда-то его прозвали «железным желудком» — на ТВ он демонстрировал экстремальные трюки и удивлял публику способностями собственного организма.

Впрочем, в повседневной жизни Илью куда чаще обсуждают не из-за шоу, а из-за полного имени его сына. Дело в том, что сына Ильи Ленина зовут Владимир. И да — получается Владимир Ильич Ленин.

По словам москвича, почти все реакции на его фамилию сводятся к двум вопросам. Первый: «Не родственник ли?» Второй появляется после того, как люди узнают его имя: «Как вы собираетесь назвать сына?» Ответ на этот вопрос он уже давно дал жизнью.

Меня чаще спрашивают: “А сына вашего не Вовой зовут?” А я честно отвечаю: “Да!” Илья Ленин

Особенно, по его словам, это любят сотрудники служб безопасности, которым приходится сверять документы. А вот сотрудники айти-отделов, оформляющие пропуска, часто до последнего не верят в такое сочетание и превращают фамилию в Кленина, Оленина или Еленина.

Илья Ленин (по центру) вместе с супругой. Фото из личного архива героя

Рождение мальчика по имени Владимир Ильич Ленин в 2024 году не осталось незамеченным даже для коммунистов. На выписку к семье приехал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов и передал благодарность от КПРФ и Геннадия Зюганова. «Букет и сладости прилагались», — иронично отмечает Илья.

За рождение в России Владимира Ильича Ленина благодарность родителям выписал сам Геннадий Зюганов. Фото из личного архива героя

С тех пор ребёнок, как шутит отец, стал «гордостью врачей детской поликлиники», где его иначе как по имени-отчеству не называют, и «радостью бабушек на детских площадках», которые сначала смеются, а потом обязательно переспрашивают, как зовут самого папу.

Истории трёх Лениных — очень разные, но в каждой есть одно общее: фамилия, которая для страны давно стала символом и мемом одновременно, в реальной жизни продолжает работать как магнит. Она ломает лёд, запускает шутки, вызывает недоверие, помогает запоминаться и иногда делает обычный бытовой эпизод почти историческим.

Для кого-то Ленин — это фигура из прошлого. А для кого-то — фамилия в паспорте, с которой нужно проходить через турникет, вести свадьбы, спорить в казино, объясняться с инспекторами и отвечать на один и тот же вопрос всю жизнь. И, кажется, сами однофамильцы давно нашли к этому лучший подход: не раздражаться, а смеяться первыми.