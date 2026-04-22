Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 11:57

«Спекуляция наследием»: Меган Маркл осудили за драгоценности принцессы Дианы в австралийском туре

Меган Маркл раскритиковали за ношение драгоценностей принцессы Дианы в Австралии

Обложка © ТАСС / AP

Появление Меган Маркл на публике во время зарубежного тура вновь вызвало волну критики в интернете. Причиной стало то, что герцогиня Сассекская надела на мероприятие в Мельбурне золотые часы Cartier Tank Française, которые когда-то носила принцесса Диана.

Источник TВ Мail предположил, что этот выбор был «продуманным намеком на наследие Дианы», особенно в свете того, что Меган больше не входит в число действующих членов королевской семьи. По мнению многих, таким образом она стремится «позаимствовать авторитет и эмоциональную связь с публикой», чтобы улучшить свой собственный имидж.

Поступок Меган вызвал неоднозначную реакцию как среди пользователей социальных сетей, так и среди королевских обозревателей. Ее обвинили в попытке извлечь выгоду из памяти покойной свекрови. Критики отмечают, что использование значимых исторических украшений, учитывая нынешний статус Меган, может создавать искажённое представление о ее официальном положении. В контексте того, что поездку Сассекских окрестили «псевдокоролевской», эксперты считают эксплуатацию образа принцессы Уэльской неуместной и неуважительной.

Шевроны «Правого сектора»* заметили у принца Гарри в кабинете
Ранее Life.ru рассказывал, как принц Гарри участвовал в чемпионате мира по зимнему поло в США без титулов, под именем Гарри Уэльский, что отсылает к детскому прозвищу, когда его отец был принцем Уэльским. При этом формально принц, как и остальные члены королевской семьи, носит фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но предпочитает ей не пользоваться.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Меган Маркл
  • Принцесса Диана
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar