«Спекуляция наследием»: Меган Маркл осудили за драгоценности принцессы Дианы в австралийском туре

Появление Меган Маркл на публике во время зарубежного тура вновь вызвало волну критики в интернете. Причиной стало то, что герцогиня Сассекская надела на мероприятие в Мельбурне золотые часы Cartier Tank Française, которые когда-то носила принцесса Диана.

Источник TВ Мail предположил, что этот выбор был «продуманным намеком на наследие Дианы», особенно в свете того, что Меган больше не входит в число действующих членов королевской семьи. По мнению многих, таким образом она стремится «позаимствовать авторитет и эмоциональную связь с публикой», чтобы улучшить свой собственный имидж.

Поступок Меган вызвал неоднозначную реакцию как среди пользователей социальных сетей, так и среди королевских обозревателей. Ее обвинили в попытке извлечь выгоду из памяти покойной свекрови. Критики отмечают, что использование значимых исторических украшений, учитывая нынешний статус Меган, может создавать искажённое представление о ее официальном положении. В контексте того, что поездку Сассекских окрестили «псевдокоролевской», эксперты считают эксплуатацию образа принцессы Уэльской неуместной и неуважительной.

Ранее Life.ru рассказывал, как принц Гарри участвовал в чемпионате мира по зимнему поло в США без титулов, под именем Гарри Уэльский, что отсылает к детскому прозвищу, когда его отец был принцем Уэльским. При этом формально принц, как и остальные члены королевской семьи, носит фамилию Маунтбеттен-Виндзор, но предпочитает ей не пользоваться.