Студент бросил мокасин в лицо Ленину в Мавзолее, осудив его политику

В Москве студент первого курса колледжа бросил мокасин в саркофаг с Лениным во время посещения Мавзолея. Свой поступок он объяснил тем, что резко осуждает экономическую и религиозную политику вождя пролетариата. О случившемся пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошёл 8 апреля. 18-летний юноша пришёл к Мавзолею. Когда до него дошла очередь подойти к саркофагу, то он взял в руки свой мокасин и швырнул его в Ленина. Свою вину нарушитель не признал, но пояснил, что политик не был патриотом и уничтожал нашу страну и православную веру в начале ХХ века. Суд квалифицировал случившееся по статье о мелком хулиганстве и наказал юношу десятью сутками ареста.

Ранее жительницу Москвы Ольгу Федосову приговорили к четырём годам колонии за ложное сообщение о теракте. Приговор вынес Кузьминский районный суд 4 февраля. Нарушительница несколько раз позвонила в экстренные службы. Она заявила оператору, что у неё есть «полкило динамита» и она намерена взорвать Красную площадь и «поджечь Ленина».