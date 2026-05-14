Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 08:02

Муза и вдова поэта Андрея Вознесенского умерла в 102 года

Обложка © wikipedia.org / Евгения Давыдова

Обложка © wikipedia.org / Евгения Давыдова

Ушла из жизни советская и российская писательница, искусствовед, драматург и критик Зоя Богуславская, которая в своё время пожертвовала карьерой ради брака с поэтом Андреем Вознесенским. Ей было 102 года. О трагедии сообщил телеграм-канал Alperina.

«Не стало Зои Богуславской. Информация у меня из очень надежного источника. Раскрыть — не могу. Соберусь с мыслями — напишу подробнее попозже об этой великой женщине. Напомню, что на Original +Doc 2024 Зоя Богуславская получила приз как лучшая героиня — фильм о ней был снят к её столетию», — говорится в тексте.

Богуславская связала свою жизнь с Вознесенским, который был младше её на 9 лет. Её называли музой поэта, хотя она была самобытной творческой личностью. Их брак продлился вплоть до смерти Вознесенского.

Звезда «Кровавого спорта» Дональд Гибб умер в США
Звезда «Кровавого спорта» Дональд Гибб умер в США

Ранее сообщалось, что актёр и режиссёр Александр Солопов ушёл из жизни в возрасте семидесяти лет. Он известен по советскому фильму «Вкус хлеба» (1979 год). Причиной смерти стала опухоль.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar