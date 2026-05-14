Муза и вдова поэта Андрея Вознесенского умерла в 102 года

Ушла из жизни советская и российская писательница, искусствовед, драматург и критик Зоя Богуславская, которая в своё время пожертвовала карьерой ради брака с поэтом Андреем Вознесенским. Ей было 102 года. О трагедии сообщил телеграм-канал Alperina.

«Не стало Зои Богуславской. Информация у меня из очень надежного источника. Раскрыть — не могу. Соберусь с мыслями — напишу подробнее попозже об этой великой женщине. Напомню, что на Original +Doc 2024 Зоя Богуславская получила приз как лучшая героиня — фильм о ней был снят к её столетию», — говорится в тексте.

Богуславская связала свою жизнь с Вознесенским, который был младше её на 9 лет. Её называли музой поэта, хотя она была самобытной творческой личностью. Их брак продлился вплоть до смерти Вознесенского.