Актёр фильма «Вкус хлеба» Александр Солопов умер от рака кишечника

Актёр и режиссёр Александр Солопов ушёл из жизни в возрасте семидесяти дет. Он обрёл популярность после выхода на экраны советского фильма «Вкус хлеба» в 1979 году. Как рассказал РИА «Новости» композитор Ян Бедерман, причиной смерти стала опухоль. Солопов умер 11 мая.

«У него были проблемы с кишечником, опухоль», — поделился Бедерман.

Актёр родился в Харькове, окончил актёрский факультет Харьковского института искусств, а затем переехал в Донецк и устроился в местный ТЮЗ. Популярность к нему пришла после участия в фильме «Вкус хлеба». В 1990 — 1993 годах был режиссёром Московского театра «Ангажемент». А с 2004 года — режиссёр Харьковского театра «Новая сцена».

