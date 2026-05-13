Телеведущего Молчанова мог убить один из сложных видов рака

13 мая, 11:13

Онколог Черёмушкин: У умершего Молчанова мог быть один из сложных видов рака

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущий Владимир Молчанов, жизнь которого оборвалась минувшей ночью, пять лет назад перенёс трансплантацию печени из-за рака. Онколог Евгений Черемушкин в беседе с AиФ рассказал, о каком виде онкологии могла идти речь.

По словам врача, речь могла идти о первичном раке печени. Трансплантацию проводят не при любом виде рака — важно сочетание многих факторов. Печень — это своего рода фильтр для организма. Опухоль сначала возникает в одном месте, а затем раковые клетки могут отрываться и через лимфатическую систему попадать в лимфоузлы. Так начинаются метастазы.

«Лимфатическая система попадает в кровеносную, а последняя — замкнута. Лимфатическая омывает все ткани, органы, это такой своеобразный чистильщик организма. Он собирает всё что ни попадя и выносит в кровоток, а уже оттуда всё идёт в те самые системные фильтры. Обычно это печень, лёгкие, кости скелета. Речь ещё может идти и об онкологии, при которой опухоль обладает потенциалом метастазирования», — добавил Черемушкин.

О смерти Владимира Молчанова стало известно 13 мая. Телеведущий скончался в больнице в возрасте 75 лет. По словам родных, в последнее время он много болел, но никогда не жаловался и держался мужественно. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последний раз журналиста положили в больницу в начале декабря прошлого года с болями в животе.

Наталья Афонина
