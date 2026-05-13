В возрасте 75 лет скончался журналист и телеведущий Владимир Молчанов

Телеведущий и журналист Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В период с 1987 по 1991 годы Молчанов достиг пика популярности. Он одновременно участвовал в нескольких телевизионных проектах: «Время», «До и после полуночи», а также «90 минут» и «120 минут». В те годы главные информационные передачи страны вели профессиональные дикторы. Однако Молчанов, будучи журналистом по образованию, стал одним из первых, кто нарушил это правило.

Владимир Молчанов скончался в больнице, пишет Mash со ссылкой на близких. По словам родных, в последнее время Владимир Кириллович много болел, но никогда не жаловался и держался мужественно и стойко.

Напомним, в декабре 2025 года его госпитализировали уже пятый раз за год. Молчанова доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести с резкими болями в животе. Он поступил сильно похудевшим и почти без голоса. Кроме того, летом того же года телеведущий уже попадал в стационар с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.