Умерла хранитель редких папирусов и сасанидского серебра Эрмитажа

В Санкт-Петербурге 12 мая умерла учёный секретарь Государственного Эрмитажа Мариям Дандамаева. Она была историком-востоковедом и кандидатом исторических наук.

В пресс-службе музея сообщили, что большая часть её жизни была связана с Эрмитажем. Дандамаева пришла туда в 1982 году после окончания университета и прошла путь от аспиранта Отдела Востока до одного из ключевых руководителей.

Многие годы она была хранителем уникальных памятников Древнего Востока и Латинской Америки. В её ведении находились редкие папирусы и знаменитая коллекция сасанидского серебра. Несколько десятилетий Дандамаева руководила школьным кружком древней истории в Эрмитаже. Многие её ученики позже сами стали сотрудниками музея.

Должность учёного секретаря Мариям Дандамаева заняла в 2003 году. Она курировала издание книг, работу учёного совета и проведение конференций. В Эрмитаже отметили, что для коллег она была выдающимся учёным, безупречным профессионалом и человеком редкой душевной щедрости, благородства и такта. В музее подчеркнули, что её присутствие создавало атмосферу достоинства, уважения к знанию и высокой требовательности к себе.

Коллеги также отметили её доброжелательность, готовность помогать, внутренний такт и подлинную интеллигентность. Эти качества, говорится в сообщении Эрмитажа, останутся в памяти навсегда.

