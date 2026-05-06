Свидетельница коронаций от Екатерины до Николая II: Уникальная карета вернулась в Эрмитаж

Шестиметровую коронационную карету Екатерины I, построенную в Париже по заказу Петра Великого, впервые за 20 лет вывезли из фондохранилища Эрмитажа, чтобы представить на главной выставке сезона в Николаевском зале Зимнего дворца. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Экипаж из шпалерной мануфактуры Гобеленов, украшенный резьбой, позолотой и росписями Франсуа Буше, стал свидетелем коронаций Екатерины I, Екатерины Великой, Александра II и Николая II.

В блокаду карета пострадала от снаряда (разрушена дверь, перебита стойка, утрачены стёкла), но после войны её восстановили. Выставка из более чем 500 предметов расскажет путь Марты Скавронской от простолюдинки до императрицы.

