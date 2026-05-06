Свидетельница коронаций от Екатерины до Николая II: Уникальная карета вернулась в Эрмитаж

Шестиметровую коронационную карету Екатерины I, построенную в Париже по заказу Петра Великого, впервые за 20 лет вывезли из фондохранилища Эрмитажа, чтобы представить на главной выставке сезона в Николаевском зале Зимнего дворца. Об этом сообщает Телеканал «Санкт-Петербург».

Экипаж из шпалерной мануфактуры Гобеленов, украшенный резьбой, позолотой и росписями Франсуа Буше, стал свидетелем коронаций Екатерины I, Екатерины Великой, Александра II и Николая II.

В блокаду карета пострадала от снаряда (разрушена дверь, перебита стойка, утрачены стёкла), но после войны её восстановили. Выставка из более чем 500 предметов расскажет путь Марты Скавронской от простолюдинки до императрицы.

Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Владимир Озеров
