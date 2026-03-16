Выставка художника и «сталинского сокола» Андрея Юмашева открылась в Москве
Обложка © Пресс-служба Российской галереи искусств
Российская галерея искусств (РГИ) при поддержке Министерства культуры РФ представила новый выставочный проект, посвящённый творчеству легендарного лётчика, Героя Советского союза, Андрея Юмашева. Выставка открыта до 14 июня 2026 в Москве.
«Российская галерея искусств продолжает традицию — каждый год в Москве представлять художественную выставку, сюжетом или темой связанную с Крымом. Андрей Юмашев, легендарный советский лётчик — «сталинский сокол», помимо основной своей деятельности был ещё и прекрасным художником», — пояснил директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.
Юмашев поступал в художественное училище в Санкт-Петербурге, но революция и Гражданская война сорвали его планы. Художник был вынужден связать свою жизнь с авиацией. В Крыму лётчик тренировался и даже ставил рекорды в полётах на планере. В Алупке у него была дача, где он продолжал рисовать и проводил творческие вечера в кругу артистов и художников.
Непревзойдённым достижением Юмашева является трансполярный перелёт. 12-14 июля 1937 года в качестве второго пилота в экипаже Громова на самолёте АНТ-25 он совершил беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (США). Были установлены 3 мировых авиационных рекорда дальности полёта (из них 1 – абсолютный). Юмашев вышел в отставку в 1946 году и продолжил развиваться в творческом направлении.
«Генерал-майор авиации посвятил жизнь не только ратному делу и защите Отечества, но также сумел раскрыть себя и в творчестве. Он создал десятки произведений, став ярким представителем так называемого «тихого искусства». Выставка привлечёт внимание не только специалистов, но и ценителей советского художественного направления. Большинство работ москвичи и гости столицы увидят впервые», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
На выставке «Андрей Юмашев. В тишине ревущих моторов» будет представлено 185 предметов (произведения живописи и графики, мемориальные предметы, документы, фотографии и кинохроники) из 37 музеев-участников и частных коллекций. Кроме того, зрители увидят уникальные зарисовки, которые Юмашев делал во время своих героических экспедиций.
Увидеть экспозицию, раскрывающую все грани творчества Юмашева в аккомпанементе работ его наставников – Роберта Фалька, Артура Фонвизина, Николая Ромадина, Петра Кончаловского и Василия Кандинского зрители смогут до 14 июня 2026 во Всероссийском музее декоративного искусства, ул. Делегатская, 3.
Ранее Life.ru узнал у куратора выставки «Августейшие. Куклы» в ГМИИ им. А.С. Пушкина, как в прошлые века игрушки готовили детей к взрослой жизни. Девочки XIX века учились шить, создавая платья для кукол, а цесаревич Алексей катался по Александровскому дворцу на механическом медведе.
