Выставка художника и «сталинского сокола» Андрея Юмашева открылась в Москве

Российская галерея искусств (РГИ) при поддержке Министерства культуры РФ представила новый выставочный проект, посвящённый творчеству легендарного лётчика, Героя Советского союза, Андрея Юмашева. Выставка открыта до 14 июня 2026 в Москве.

Выставка, посвящённая Андрею Юмашеву. Фото © Пресс-служба Российской галереи искусств

«Российская галерея искусств продолжает традицию — каждый год в Москве представлять художественную выставку, сюжетом или темой связанную с Крымом. Андрей Юмашев, легендарный советский лётчик — «сталинский сокол», помимо основной своей деятельности был ещё и прекрасным художником», — пояснил директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.

Юмашев поступал в художественное училище в Санкт-Петербурге, но революция и Гражданская война сорвали его планы. Художник был вынужден связать свою жизнь с авиацией. В Крыму лётчик тренировался и даже ставил рекорды в полётах на планере. В Алупке у него была дача, где он продолжал рисовать и проводил творческие вечера в кругу артистов и художников.

Выставка, посвящённая Андрею Юмашеву. Фото © Пресс-служба Российской галереи искусств

Непревзойдённым достижением Юмашева является трансполярный перелёт. 12-14 июля 1937 года в качестве второго пилота в экипаже Громова на самолёте АНТ-25 он совершил беспосадочный перелёт Москва – Северный полюс – Сан-Джасинто (США). Были установлены 3 мировых авиационных рекорда дальности полёта (из них 1 – абсолютный). Юмашев вышел в отставку в 1946 году и продолжил развиваться в творческом направлении.

«Генерал-майор авиации посвятил жизнь не только ратному делу и защите Отечества, но также сумел раскрыть себя и в творчестве. Он создал десятки произведений, став ярким представителем так называемого «тихого искусства». Выставка привлечёт внимание не только специалистов, но и ценителей советского художественного направления. Большинство работ москвичи и гости столицы увидят впервые», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Выставка, посвящённая Андрею Юмашеву. Фото © Пресс-служба Российской галереи искусств

На выставке «Андрей Юмашев. В тишине ревущих моторов» будет представлено 185 предметов (произведения живописи и графики, мемориальные предметы, документы, фотографии и кинохроники) из 37 музеев-участников и частных коллекций. Кроме того, зрители увидят уникальные зарисовки, которые Юмашев делал во время своих героических экспедиций.

Увидеть экспозицию, раскрывающую все грани творчества Юмашева в аккомпанементе работ его наставников – Роберта Фалька, Артура Фонвизина, Николая Ромадина, Петра Кончаловского и Василия Кандинского зрители смогут до 14 июня 2026 во Всероссийском музее декоративного искусства, ул. Делегатская, 3.

Ранее Life.ru узнал у куратора выставки «Августейшие. Куклы» в ГМИИ им. А.С. Пушкина, как в прошлые века игрушки готовили детей к взрослой жизни. Девочки XIX века учились шить, создавая платья для кукол, а цесаревич Алексей катался по Александровскому дворцу на механическом медведе.