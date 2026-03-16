Скульптуру Церетели «Жёны декабристов» увезут из Москвы в Иркутск

Скульптура Зураба Церетели «Жёны декабристов. Врата судьбы», созданная в 2008 году, переедет из Москвы в Иркутск. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

«Встретился с Президентом Российской академии художеств Василием Зурабовичем Церетели. Обсудили установку в Иркутске скульптурной композиции «Жёны декабристов. Врата судьбы», — сообщил губернатор.

Композиция состоит из 11 трёхметровых женских фигур, стоящих перед 4,7-метровыми воротами с именами декабристов. В скульптуре увековечены образы Марии Волконской, Екатерины Трубецкой, Натальи Фонвизиной, Елизаветы Нарышкиной и других женщин, последовавших за мужьями в Сибирь. Это произведение — часть серии «История России». В Иркутске уже выбирают место для установки, рассматривая варианты в историческом центре. Перевозку и монтаж поручили региональным властям и мэру.

А во Владивостоке приняли решение демонтировать памятник Александру Солженицыну с Корабельной набережной по просьбе Тихоокеанского флота, который посчитал, что скульптура не соответствует тематике мемориалов в этом месте. В мэрии уточнили, что после демонтажа памятник перенесут в сквер на улице Овчинникова.