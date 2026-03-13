Владимир Путин
13 марта, 11:57

Памятник Солженицыну уберут с Корабельной набережной Владивостока

Обложка © РИА Новости / Виталий Аньков

Во Владивостоке приняли решение демонтировать памятник писателю и лауреату Нобелевской премии Александру Солженицыну. С просьбой о переносе монумента в городскую администрацию обратились представители Тихоокеанского флота. Об этом пишет «Подъём».

По мнению военных, скульптура не соответствует тематике мемориалов, которые размещаются на Корабельной набережной. В результате власти города решили перенести памятник в другое место.

Как уточнили в мэрии города в комментарии RT, скульптуру после демонтажа установят в сквере на улице Овчинникова. При этом некоторые жители города считают новое место слишком неприметным для памятника известному писателю.

Общественные слушания по поводу переноса монумента проводить не стали. В мэрии пояснили, что памятник не имеет статуса объекта культурного наследия, поэтому процедура согласования не требуется.

Ранее в Биробиджане сожгли памятник святым Петру и Февронии Муромским, установленный на территории кафедрального собора. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС, однако монумент получил серьёзные повреждения.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Полина Никифорова
    avatar