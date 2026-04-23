В Тюмени открыли выставку, посвящённую жизни и работе Владимира Жириновского

Владимира Жириновского вспоминают в Тюмени — в городе на Туре открыли выставку памяти основателя ЛДПР. Экспозиция в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева рассказывает о жизни и работе легенды отечественной политики.

«Экспозиция открыта <...> к 80-летию со дня рождения политика. В ней представлены основные этапы жизни основателя партии ЛДПР, вклад в общественно-политическую жизнь страны», — рассказали в информационном центре правительства региона. Выставка будет работать до 29 мая, она находится на четвёртом этаже здания.

Выставка в Тюмени, посвящённая Владимиру Жириновскому. Фото © VK / Тюменская областная научная библиотека

