«Ось Москва – Вашингтон»: В сети всплыло предсказание Жириновского о союзе РФ и США

В сети вновь обсуждают архивное высказывание Владимира Жириновского о возможном сближении России и США. Об этом стало известно из его старых интервью и прогнозов.

Жириновский предсказывает союз РФ и США.

В ходе необычного интервью с трубкой от кальяна в руках политик предположил, что в будущем может сформироваться своеобразная «ось Москва – Вашингтон». Он считал, что при определённых обстоятельствах интересы двух стран способны совпасть.

Жириновский также был уверен, что влияние Европы снизится, а у России и США останутся возможности для усиления позиций на мировой арене. При этом союзником РФ, по мнению политика, станут именно Штаты, а не условные Словакия или Болгария.

Архивные записи и неизданные прогнозы основателя ЛДПР были представлены нынешним лидером партии Леонидом Слуцким во время обсуждения «Неизданные прогнозы Жириновского: что ждет Россию и мир» на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».

Ранее было опубликовано ещё одно предсказание Владимира Жириновского, который утверждал, что весь XXI век люди будут строить новую стену в Израиле. Если прежняя — в Берлине — была возведена коммунистами против Запада, то новую уже сам Запад будет делать, чтобы защититься от исламистов-террористов.