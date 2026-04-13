Голос Жириновского и его нейроверсию могут запретить к использованию в агитации

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, разрешающую использовать в предвыборной агитации изображения и голоса совершеннолетних граждан при наличии их добровольного письменного согласия. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В частности, такие изменения сделают невозможным использование голоса почившего основателя ЛДПР Владимира Жириновского, чей нейро-двойник стал довольно популярен в России. Дело в том, что документ предполагает запрет на использование в агитматериалах изображений и голосов покойных людей, в том числе и «оживлённых» нейросетью.

Инициатива является частью законопроекта о совершенствовании избирательного законодательства, который готовится ко второму чтению. Документ внесла группа парламентариев во главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрием Вяткиным.

Первая версия законопроекта, принятая в первом чтении, напротив, содержала запрет на любые изображения людей (включая сгенерированных нейросетями и умерших) в агитационных материалах. Сейчас разрешено показывать только самих кандидатов.

Также предлагается допускать голос или портрет лица, связанного с иноагентом, но только с обязательной пометкой об этом. Помимо прочего, ЦИК получит право сверять данные избирателей через «Единую систему идентификации и аутентификации» с информацией в ГАС «Выборы».

Отдельное изменение касается сенаторов. Представитель субъекта Федерации, избранный депутатом регионального заксобрания нового созыва, сможет временно совмещать обе должности до назначения преемника.

