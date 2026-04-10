В Госдуму внесут законопроект о давности по приватизационным делам

В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о сроках давности по делам об оспаривании итогов приватизации. Данное заявление сделал глава РСПП Александр Шохин на церемонии вручения премии «Наш вклад».

«Мы обсуждали ещё одну тему на закрытой встрече (бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. — Прим. Life.ru), — срок исковой давности. Там поправки в Гражданский кодекс, и законопроект в принципе может в ближайшее время быть внесен в Государственную думу», — сказал Шохин.

Документ предлагает внести изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса. В ней появится положение о применении сроков исковой давности (три года с момента выявления нарушения) при рассмотрении гражданско-правовых последствий нарушений законодательства о приватизации. При этом общий срок давности не может превышать десять лет со дня выбытия имущества из публичной собственности.

Напомним, ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности для изъятия государством незаконно приватизированного имущества. В пояснительной записке отмечается, что нововведение обеспечит гарантии собственникам, которые долгое время вкладывали средства в развитие предприятий. Даже если при приватизации более десяти лет назад были допущены процедурные нарушения, риски изъятия имущества теперь снижаются. Изменения не коснутся процессов изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам.