10 апреля, 13:21

В Госдуму внесут законопроект о давности по приватизационным делам

В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о сроках давности по делам об оспаривании итогов приватизации. Данное заявление сделал глава РСПП Александр Шохин на церемонии вручения премии «Наш вклад».

«Мы обсуждали ещё одну тему на закрытой встрече (бизнеса с президентом России Владимиром Путиным. — Прим. Life.ru), — срок исковой давности. Там поправки в Гражданский кодекс, и законопроект в принципе может в ближайшее время быть внесен в Государственную думу», — сказал Шохин.

Документ предлагает внести изменения в статью 217 части первой Гражданского кодекса. В ней появится положение о применении сроков исковой давности (три года с момента выявления нарушения) при рассмотрении гражданско-правовых последствий нарушений законодательства о приватизации. При этом общий срок давности не может превышать десять лет со дня выбытия имущества из публичной собственности.

В кабмине одобрили десятилетний срок давности по делам о приватизации

Напомним, ранее правительственная комиссия одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности для изъятия государством незаконно приватизированного имущества. В пояснительной записке отмечается, что нововведение обеспечит гарантии собственникам, которые долгое время вкладывали средства в развитие предприятий. Даже если при приватизации более десяти лет назад были допущены процедурные нарушения, риски изъятия имущества теперь снижаются. Изменения не коснутся процессов изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам.

Юлия Сафиулина
