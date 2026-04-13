«Хватит латать дыры!»: В Госдуме собрались бороться с ямочным ремонтом на дорогах

Весна в России — традиционное время, когда вместе со снегом с дорог сходит асфальт. Ямочный ремонт стартует по всей стране, но уже через пару месяцев ямы появляются снова. В Госдуме заявили: это не случайность, а закономерность, которая ежегодно съедает миллиарды бюджетных рублей.

Ямочный ремонт в его нынешнем виде — это не решение проблемы, а бесконечный процесс затыкания дыр. Мы платим за то, чтобы яма исчезла на полгода, а потом вернулась. Гарантийный срок — всего 6 месяцев. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в беседе с Life.ru назвал четыре системные причины разрушения трасс. Первая — возраст: большинство дорог строилось ещё в СССР, их нормативный срок службы давно истёк. Вторая — нарушение технологий: плохо уплотнённый грунт, перегретая или остывшая асфальтовая смесь, экономия материалов (вместо 4 сантиметров кладут 3).

Третья — перегруженный транспорт. Современные грузовики давят на ось до 20 тонн, тогда как старые трассы на такое не рассчитаны. Четвёртая — вода и перепады температур: влага замерзает в трещинах, разрывает покрытие изнутри, и весной процесс разрушения идёт по нарастающей.

Что предлагает парламентарий? Во-первых, перейти от ямочного латания к плановому капремонту с заменой основания. Во-вторых, внедрить технологию холодной регенерации (ресайклинг). Старый асфальт не вывозят на полигоны, а прямо на месте дробят, смешивают с вяжущими и получают новый несущий слой.

«Преимущества очевидны: экономия до 30% средств по сравнению с традиционным методом, сокращение сроков ремонта с 20 до 3 дней на один километр дороги, экологичность и, главное, долговечность — такой слой служит в разы дольше обычного асфальта. Также внедрить жёсткий контроль качества на всех этапах — от производства смеси до приёмки работ. План качества ямочного ремонта, который учитывает все составляющие: проверку качества асфальтобетонной смеси при её изготовлении и транспортировке, контроль выполнения работ на всех этапах — от подготовки места до укладки и уплотнения. Качество ремонта проверяется по чек-листу. Чтобы работы были приняты и оплачены, подрядчик должен получить отметку напротив каждого. Такой стандарт нужно ввести на федеральном уровне», — подытожил наш собеседник.

