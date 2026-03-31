«Асфальт не прогрелся, а реагенты не смыты»: Депутат-байкер призвал мотоциклистов не выезжать на дороги раньше времени
Депутат Журавлёв призвал мотоциклистов не торопиться с открытием сезона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilyas Kalimullin
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал россиян не торопиться с открытием мотосезона. В беседе с Life.ru парламентарий объяснил, почему сейчас лучше повременить с выездом на двухколёсном транспорте.
Московская погода, конечно, так и шепчет всем мотолюбителям: скорее выкатывайтесь. И можно понять тех, кто уже так и сделал, у нас и так очень короткий сезон.
Учитывая обширный опыт Журавлёва в мотоциклетной сфере (он мотоциклист и ежедневно использует байк для коммьютинга), он выступил с предупреждением для менее опытных водителей данного вида транспорта. Дело в том, что сейчас асфальт ещё не прогрелся, дороги не отмыты от зимних реагентов, поэтому на поворотах может занести. Справиться с этим под силу не каждому водителю.
«На обочинах, кстати, и вовсе ещё не убрано, а кое-где — огромные кучи плотно слежавшегося снега, в которые попасть — всё равно что в бетонную стену. И в целом будьте крайне внимательны и осторожны на дорогах», — резюмировал парламентарий.
Ранее руководитель отдела качества продукции и технического обучения автомобильного бренда Максимильян Павлов также посоветовал мотоциклистам дождаться тёплой погоды для открытия сезона. Ключевой ориентир — температура воздуха. Оптимальные показатели для первого выезда начинаются от +10 до +15 °C. При более низких значениях асфальт хуже прогревается, а сцепление шин с дорогой снижается.
