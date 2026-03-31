Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 16:32

«Асфальт не прогрелся, а реагенты не смыты»: Депутат-байкер призвал мотоциклистов не выезжать на дороги раньше времени

Депутат Журавлёв призвал мотоциклистов не торопиться с открытием сезона

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв призвал россиян не торопиться с открытием мотосезона. В беседе с Life.ru парламентарий объяснил, почему сейчас лучше повременить с выездом на двухколёсном транспорте.

Московская погода, конечно, так и шепчет всем мотолюбителям: скорее выкатывайтесь. И можно понять тех, кто уже так и сделал, у нас и так очень короткий сезон.

Алексей Журавлёв

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Учитывая обширный опыт Журавлёва в мотоциклетной сфере (он мотоциклист и ежедневно использует байк для коммьютинга), он выступил с предупреждением для менее опытных водителей данного вида транспорта. Дело в том, что сейчас асфальт ещё не прогрелся, дороги не отмыты от зимних реагентов, поэтому на поворотах может занести. Справиться с этим под силу не каждому водителю.

«На обочинах, кстати, и вовсе ещё не убрано, а кое-где — огромные кучи плотно слежавшегося снега, в которые попасть — всё равно что в бетонную стену. И в целом будьте крайне внимательны и осторожны на дорогах», — резюмировал парламентарий.

Ранее руководитель отдела качества продукции и технического обучения автомобильного бренда Максимильян Павлов также посоветовал мотоциклистам дождаться тёплой погоды для открытия сезона. Ключевой ориентир — температура воздуха. Оптимальные показатели для первого выезда начинаются от +10 до +15 °C. При более низких значениях асфальт хуже прогревается, а сцепление шин с дорогой снижается.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Госдума
  • Алексей Журавлев
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar