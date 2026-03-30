В России предложили ввести ПТС для питбайков и приравнять их к мототранспорту

В России может измениться статус питбайков. Сейчас эта техника юридически считается спортивным инвентарём, поэтому владельцам не нужно получать водительское удостоверение или регистрировать аппарат в ГИБДД, пишет SHOT.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с инициативой приравнять питбайки к полноценным мотоциклам. Соответствующее обращение уже направлено генеральному прокурору. Автор идеи считает, что текущий правовой статус позволяет подросткам свободно выезжать на дороги общего пользования, что часто приводит к трагедиям.

Главная проблема заключается в отсутствии контроля. Питбайки не проходят полноценную таможенную очистку, на них не распространяется утилизационный сбор, а паспорт транспортного средства (ПТС) для них не предусмотрен. Фактически любой несовершеннолетний может сесть за руль мощного аппарата, несмотря на прямой запрет на движение по трассам общего пользования.

В Национальном автомобильном союзе уверены: приравнивание такой техники к мототранспорту позволит существенно снизить аварийность. Обязательная постановка на учёт и наличие прав у водителей дисциплинируют участников движения и помогут сохранить жизнь детям.

Кроме того, общественники предлагают ужесточить правила для бизнеса. Инициатива включает введение уголовной ответственности для продавцов, которые продолжают реализовывать питбайки без паспортов транспортного средства, а также квадроциклы без паспортов самоходных машин (ПСМ). Это должно сделать рынок прозрачным, а передвижение по дорогам — безопасным.

