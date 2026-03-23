СПЧ предложил Минтрансу рассмотреть вопросы, связанные с курьерским транспортом

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проинформировал Минтранс о своих предложениях по регулированию курьерского электротранспорта. Эти инициативы, направленные председателем СПЧ Валерием Фадеевым, разработаны в рамках президентского поручения о возможном ограничении движения СИМ (включая электровелосипеды) по тротуарам. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СПЧ.

В рамках предложений, выдвинутых СПЧ, рассматривается инициатива по исключению термина «электровелосипед» из Правил дорожного движения. Данная мера обусловлена широким распространением на улицах мегаполисов модифицированных двухколесных транспортных средств, оснащенных дополнительными аккумуляторами, защитными элементами (крыши, ветровые стёкла), багажными системами и другими усовершенствованиями. Отмечается также практика несанкционированной замены штатных электромоторов на более мощные агрегаты с последующей фальсификацией идентификационных данных.

«Сохранить термин »велосипед« только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией», — уточняется в сообщении.

СПЧ настаивает на том, что любое транспортное средство, оснащенное сиденьем и электромотором, должно рассматриваться как мопед или мотоцикл. Это означает, что им будет запрещено движение по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам. Для управления такими транспортными средствами потребуются государственные регистрационные знаки и права категории А или М. Исключение составят только моторизованные инвалидные коляски. В связи с этим, СПЧ предлагает ввести административную ответственность за управление мопедами без прав или регистрации.

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.