Мотоциклистам посоветовали дождаться тёплой погоды для открытия сезона

Первый выезд после зимнего хранения требует не только технической подготовки мотоцикла, но и правильного выбора погодных условий. Об этом предупредил руководитель отдела качества продукции и технического обучения автомобильного бренда Максимильян Павлов.

По словам эксперта, в первую очередь стоит ориентироваться на температуру. Оптимальные показатели для первого выезда — от +10 до +15 °C и выше. При более низких значениях асфальт прогревается хуже, сцепление шин с дорогой снижается.

Холод также влияет на эластичность резины: шины дольше выходят на рабочую температуру, что повышает риск проскальзывания при ускорении или торможении. Даже если днём температура положительная, ночные заморозки могут привести к образованию тонкой ледяной плёнки на мостах, эстакадах и в затенённых участках дороги. Для безопасного открытия сезона лучше выбирать дни, когда температура ночью стабильно держится выше нуля, пояснил Павлов в беседе с радио Sputnik.

Не стоит забывать и о ветре, который может серьёзно осложнить управление мотоциклом, особенно для райдеров, не успевших восстановить навыки после зимнего перерыва. Наиболее комфортные условия — ветер до 5–7 метров в секунду.

Туман, морось и низкая облачность ухудшают видимость для всех участников движения. Для первого выезда, резюмировал Павлов, лучше выбирать ясный день с хорошим освещением. Это позволит спокойнее адаптироваться к дорожной ситуации и самому быть заметным для автомобилистов.

В России начнут наводить порядок в сегменте питбайков и спортивных мотоциклов. Разработка национального стандарта безопасности (ГОСТ Р) для этой техники включена в программу нацстандартизации на 2026 год. Утверждение нового ГОСТа запланировано на май 2027-го. Новые правила должны упорядочить рынок и повысить безопасность эксплуатации подобных транспортных средств.