В России разработают ГОСТ безопасности для питбайков и спортивных мотоциклов

Российские власти взялись за упорядочивание рынка питбайков и спортивных мотоциклов. Национальный стандарт безопасности (ГОСТ Р) для этой техники будет разработан в рамках программы нацстандартизации на 2026 год, сообщил глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Как пояснил парламентарий, соответствующее поручение уже дал руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Утверждение нового ГОСТа запланировано на май 2027 года. Документ установит технические требования, методы испытаний и правила классификации питбайков, а после его принятия вся ввозимая в страну техника будет проходить обязательную сертификацию.

Поводом для ужесточения правил стала печальная статистика. По словам Метелева, в 2025 году в России произошло более 30 аварий с участием питбайков, которые закончились гибелью подростков. Депутат подчеркнул, что сейчас такая техника продаётся как игрушка или спортивный инвентарь, не подлежит регистрации в ГИБДД и не предназначена для дорог общего пользования, но молодёжь использует её именно на трассах, развивая высокую скорость.

Параллельно с разработкой ГОСТа ведётся работа над законодательными изменениями. Комитет уже подготовил законопроект, запрещающий продажу питбайков несовершеннолетним (кроме случаев, когда у них есть справка из спортшколы или права категории «А»), а также ограничивающий продажу бензина и дизеля детям. До 1 мая в правительство внесут поправки в ПДД, которые запретят выезд питбайков на дороги общего пользования. Инициатива, по данным пресс-службы комитета, поддержана Минпромторгом.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с резким заявлением о ситуации с питбайками на дорогах общего пользования, предложив кардинальные меры. По его словам, мягкие меры не решат проблему, когда дети массово выезжают на трассы, и единственный способ остановить «вакханалию» — конфискация питбайков и криминализация их оборота. Эксперт считает, что питбайки должны контролироваться так же строго, как продажа автоматов Калашникова.