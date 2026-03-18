В России призвали приравнять продажу питбайков к торговле оружием

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с резким заявлением о ситуации с питбайками на дорогах общего пользования. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предложил кардинальные меры для борьбы с юными нарушителями.

По словам специалиста, в городах и посёлках уже начался сезон, и дети массово выезжают на трассы на этой технике. Мягкие меры, которые сейчас обсуждаются в регионах, проблему не решат. Нужно жёсткое регулирование, считает Шапарин.

Единственный способ остановить «вакханалию» — конфискация питбайков и криминализация их оборота. Эксперт предлагает ввести ответственность за продажу и передачу такой техники детям, вплоть до уголовных сроков для родителей. По его мнению, питбайки должны контролироваться так же строго, как продажа автоматов Калашникова гражданским лицам.

Обсуждаемый запрет на продажу топлива несовершеннолетним ситуацию не исправит. Шапарин пояснил: на заправках самообслуживания паспорт никто не спрашивает, и проконтролировать покупку бензина практически невозможно.

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме разработали законопроект о запрете продажи питбайков детям. О пяти основных мерах новой инициативы рассказал глава думского Комитета по молодёжной политике Артём Метелев.