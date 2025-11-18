В Госдуме разработали законопроект о запрете продажи питбайков детям

В Государственной думе разработан законопроект, вводящий ряд ограничений, связанных с использованием питбайков. О пяти основных мерах новой инициативы журналистам рассказал глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев.

«Мы разработали свой законопроект, который планируем вносить в Государственную думу. Он состоит из пяти основных мер. Первое — это ограничение в целом на продажу питбайка ребёнку», — сказал Метелев.

Парламентарий уточнил, что приобрести такой спортивный инвентарь несовершеннолетний сможет только при наличии справки об окончании спортивной мотошколы. Вторая мера, по его словам, предусматривает полный запрет на выезд питбайков на дороги общего пользования, где они могут оказаться рядом с грузовиками и автомобилями. Третья мера определяет, что использовать этот транспорт можно исключительно на специальных площадках, которые будут определены министерством спорта.

Четвёртым нововведением станет запрет на продажу несовершеннолетним бензина и дизельного топлива. Метелев провел параллель с уже принятым законом о запрете продажи зажигалок детям и отметил, что аналогичная проблема существует и с горючим. Он задался вопросом, зачем ребёнку продавать бензин, если его должны использовать в первую очередь взрослые. Пятым пунктом инициативы станет обязательная маркировка всей подобной продукции, поступающей в страну, в системе «Честный знак». Политик добавил, что эти вопросы планируется обсудить на комитете с профильными ведомствами и экспертами, чтобы выработать общие подходы и предотвратить проблемы к следующему летнему сезону.

Напомним, межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила предложение в Комитет Госдумы по транспорту, предлагая пересмотреть правовой статус питбайков. Несмотря на растущую популярность среди молодёжи, подобная мототехника юридически приравнена к спортивному инвентарю. Данный статус освобождает её владельцев от обязательной регистрации в органах ГИБДД и от необходимости получения специального водительского удостоверения.