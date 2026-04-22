«Гений, заглянувший в будущее»: В Госдуме открыли уникальную выставку в память о Владимире Жириновском

В Государственной думе начала работу историческая выставка, посвящённая Владимиру Жириновскому и его политическому наследию. Экспозиция приурочена к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР и рассказывает о его жизненном пути, политической деятельности и роли в формировании партийной системы в России. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

«Невозможно быть Жириновским. Это совершенно уникальный политик, человек с элементом гениальности. И, может быть, мы в силу компактности сегодняшнего прохода по выставке упустили вспомнить одно его качество, которое вспоминаем сегодня практически каждый день. Он в силу интеллекта умел заглянуть в будущее. В этом одна из потрясающих составляющих его, по сути, гениальности. А также особая близость к людям», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также подчёркивается, что память о Жириновском будет сохраняться через выставки, конференции и памятные мероприятия, включая памятники, которые открываются в различных регионах страны. Дочь политика Анастасия Боцан-Харченко заявила, что он останется в истории как один из ключевых участников становления многопартийной системы в постсоветской России.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой отметил вклад Жириновского в развитие парламентаризма и подчеркнул, что его эмоциональный стиль не противоречил рациональности как политика. Экспозиция будет открыта до 24 апреля и включает архивные документы, фотографии и материалы о деятельности основателя ЛДПР.

Напомним, в 2024 году Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 80-летия создателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского, который скончался в апреле 2022 года.