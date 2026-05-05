Названы имена возможных новых ведущих программы «Человек и закон»

Вести программу «Человек и закон» после смерти Алексея Пиманова мог бы один из его сыновей. Такое мнение высказал телекритик Александр Горбунов.

По словам эксперта, оба сына журналиста уже работают над передачей за кадром. Горбунов допустил, что Первый канал может пойти по примеру КВН, где после смерти Александра Маслякова проект продолжил вести его сын вместе с другими ведущими.

«Могут рассмотреть менее известного или более известного адвоката тоже. Это тоже чисто гипотетически, если так посмотреть, исходя из формата программы, исходя из задач этого проекта», — цитирует Горбунова NEWS.ru.

Телекритик также назвал и другие возможные кандидатуры. Среди них — телеведущий Влад Чижов, знакомый с жанром расследований по программе «Решала», и адвокат Павел Астахов, имеющий опыт работы на телевидении.

У Алексея Пиманова двое сыновей от первого брака — Денис и Артём. Саршему, Денису Пиманову, 45 лет: он пошёл по стопам отца, стал режиссёром и работал над проектами Алексея Пиманова, в том числе над программой «Человек и закон». Младшему сыну, Артёму Пиманову, 36 лет, его жизнь также связана с телевидением.

Ранее сообщалось, что многолетний ведущий «Человека и закона» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года. Причиной стала сердечная патология. 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с тележурналистом.