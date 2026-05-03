«10 дней в бесконечных слезах»: Дочь Алексея Пиманова выложила душераздирающий пост об отце

Приёмная дочь Алексея Пиманова Дарья обратилась ко всем, кто после скоропостижной смерти телеведущего поддерживал его родных, и поблагодарила за «лучи участия», которые помогают держаться. Она рассказала, что все эти 10 дней со смерти журналиста пронеслись в бесконечных слезах и соболезнованиях.

Режиссёр назвала отца «светлым рыцарем», который с детства мечтал быть мушкетёром и воспитал в детях честь, доблесть и стойкость.

«А началось всё с безумной детской любви к романам Дюма и его самым благородным героям. Кажется, ещё тогда он решил быть «мушкетёром», и пронёс эту честь, доблесть, стойкость и самоотдачу через всю жизнь, стараясь и в нас воспитать то же самое, причём и в мальчишках, и в девчонках», — отметила Дарья в соцсетях.

Через десять дней после потери семейство ощущает, что теперь покойный Пиманов «укрывает и защищает их как небо». Она поблагодарила сотни людей, которые на прощании с ведущим программы «Человек и закон» готовы были подставить плечо, и пообещала оставаться стойким мушкетёром, какой хотел видеть её отец.

Ранее сообщалось, что многолетний ведущий «Человека и закона» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года. Причиной стала сердечная патология. 27 апреля на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с тележурналистом.