29 апреля, 11:40

«Не смог даже стоять на ногах»: Сын Пиманова написал пронзительный пост после похорон

Обложка © Life.ru

Сын телеведущего Алексея Пиманова, 37‑летний Артём, написал пронзительный пост после похорон отца. Он поделился в лично блоге, что церемония прощания далась ему очень нелегко.

«Папа. Я тебя люблю безумно. Насколько я смог — всё организовал. В какой‑то момент уже не смог даже стоять на ногах. Спасибо всем, кто подошёл. Я сильный, но не в этот день», — написал Артём.

Он также пообещал, что дела Пиманова-старшего будут продолжены – Артём работает режиссёром программы «Человек и закон», которую на протяжении многих лет вёл его отец.

«Прощай и прости», — завершил пост Артём.

«Ты никуда не уйдёшь»: Ольга Погодина произнесла пронзительную речь у гроба Алексея Пиманова
Напомним, 27 апреля в Москве попрощались с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Он скоропостижно скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал инфаркт. На церемонии прощания вдова Пиманова сделала шокирующее для многих заявление. Актриса Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь. Однако долгое время родители скрывали факт рождения ребёнка от общественности.

Александра Вишнякова
