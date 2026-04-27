Путин, Белоусов и Мишустин прислали венки на прощание с Алексеем Пимановым

Президент России Владимир Путин прислал от себя венок на прощание с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым, который умер 23 апреля в возрасте 64 лет. Об этом сообщил корреспондент Life.ru.

В помещении почти весь пол заставлен венками. Помимо Путина, их прислали также глава Минобороны Андрей Белоусов и премьер-министр Михаил Мишустин.

Судя по надписям, венки также присылали некоторые СМИ, киностудии, медиахолдинги и губернаторы. Есть также венок от коллектива Государственного Кремлёвского дворца.