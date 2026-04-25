Прощание с Алексеем Пимановым пройдёт 27 апреля на Троекуровском кладбище

Напомним, 23 апреля ушёл из жизни Алексей Пиманов. Ему было 64 года. Журналист на протяжении более чем 30 лет оставался бессменным ведущим программы «Человек и закон», став одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. С 2013 года он руководил медиахолдингом «Красная звезда». В сотрудничестве с МИЦ «Известия» Пиманов участвовал в создании нескольких успешных сериальных проектов, среди которых «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло», полюбившихся широкой аудитории. Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил президент России Владимир Путин.