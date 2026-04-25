25 апреля, 10:58

Прощание с Алексеем Пимановым пройдёт 27 апреля на Троекуровском кладбище

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Церемония прощания с журналистом, режиссёром и продюсером Алексеем Пимановым состоится 27 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к окружению семьи.

«С Алексеем Викторовичем простятся 27 апреля на Троекуровском кладбище. Церемония назначена на 12 часов дня», — сказала собеседница агентства.

Напомним, 23 апреля ушёл из жизни Алексей Пиманов. Ему было 64 года. Журналист на протяжении более чем 30 лет оставался бессменным ведущим программы «Человек и закон», став одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. С 2013 года он руководил медиахолдингом «Красная звезда». В сотрудничестве с МИЦ «Известия» Пиманов участвовал в создании нескольких успешных сериальных проектов, среди которых «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло», полюбившихся широкой аудитории. Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил президент России Владимир Путин.

Александра Мышляева
