«Холодная погода, но тёплая атмосфера»: Лавров поделился трогательной историей о Пиманове

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился трогательным воспоминанием о том, как несколько лет назад отмечали юбилей журналиста и телеведущего Алексея Пиманова. Праздник проходил на футбольном поле, и, несмотря на холодную погоду, атмосфера была по-настоящему теплой благодаря присутствию друзей, которые собрались с самыми искренними и добрыми чувствами. Этой историей Лавров поделился с журналистами, а его слова были опубликованы на официальном сайте МИД.

По словам Лаврова, его личные отношения с Пимановым имели и профессиональное измерение. В частности, журналист обращался к нему за содействием в поиске архивных материалов, необходимых для работы над сериалами и фильмами.

«Иногда, когда он находил какие-то интересные образы с использованием исторических фактов, они нас вдохновляли на те или иные внешнеполитические инициативы с использованием исторической связи поколений, времён. Он очень хорошо это чувствовал», — сказал министр.

Лавров охарактеризовал Пиманова как «очень живого человека, отзывчивого на всё, что происходит вокруг». Он добавил, что это касалось как дружеских связей, так и его отношения к профессии, стране и Родине.

Алексей Пиманов, напомним, скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Более 30 лет он являлся бессменным ведущим программы «Человек и закон». С 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Его плодотворное сотрудничество с МИЦ «Известия» привело к созданию популярных у зрителей сериалов, таких как «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло». Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования семье и друзьям Пиманова, подчеркнув, что журналист был признанным образцом современного российского телевидения благодаря своей яркости и преданности профессии.