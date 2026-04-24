«Всё было хорошо»: Ссын Пиманова рассказал о последнем разговоре с отцом

Денис Пиманов, сын известного журналиста Алексея Пиманова, поделился воспоминаниями о последнем разговоре с отцом, который произошёл незадолго до его кончины. В интервью «СтарХиту» Денис заявил, что эта утрата стала для него полной неожиданностью.

46-летний Пиманов-младший рассказал, что за день до трагедии они общались по видеосвязи, и его отец выглядел бодрым, энергичным и пребывал в отличном настроении.

«Он был забавный, смешной, активный. Всё было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось», — сказал он.

Алексей Пиманов, напомним, скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Более 30 лет он являлся бессменным ведущим программы «Человек и закон». С 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Его плодотворное сотрудничество с МИЦ «Известия» привело к созданию популярных у зрителей сериалов, таких как «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло». Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования семье и друзьям Пиманова, подчеркнув, что журналист был признанным образцом современного российского телевидения благодаря своей яркости и преданности профессии.