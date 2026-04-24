Стихийный мемориал памяти Алексея Пиманова появился у офиса «Звезды» в Москве
У здания редакции телеканала «Звезда» в Москве появился мемориал, посвящённый памяти журналиста Алексея Пиманова. Автор программы «Человек и закон» скончался накануне в возрасте 64 лет из-за проблем с сердцем.
Мемориал в память об Алексее Пиманове. Видео © Telegram / IZ.RU
Алексей Пиманов, напомним, скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Более 30 лет он являлся бессменным ведущим программы «Человек и закон». С 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Его плодотворное сотрудничество с МИЦ «Известия» привело к созданию популярных у зрителей сериалов, таких как «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло». Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования семье и друзьям Пиманова, подчеркнув, что журналист был признанным образцом современного российского телевидения благодаря своей яркости и преданности профессии.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Telegram / IZ.RU