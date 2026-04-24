Погодина не сдержала эмоций, говоря о кончине супруга Алексея Пиманова
Последняя любовь Пиманова назвала его смерть страшной трагедией
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актриса и продюсер Ольга Погодина дала комментарий по поводу кончины своего супруга, телеведущего Алексея Пиманова. Женщина не скрывает глубины своего горя, назвав произошедшее переломным моментом в жизни.
«Для меня это самая страшная трагедия», — призналась знаменитость в беседе с kp.ru.
Подобные события всегда воспринимаются общественностью крайне болезненно, учитывая публичность персон. Поклонники пары выражают соболезнования, пытаясь поддержать вдову в этот непростой период.
Сейчас Ольга старается сохранять стойкость, несмотря на тяжесть потери. Близкие люди и коллеги по цеху помогают ей справиться с эмоциональным потрясением.
Пока неизвестно, планирует ли она делать дальнейшие публичные заявления в ближайшее время. Сейчас звезда сосредоточена на организации прощальных мероприятий и решении организационных вопросов.
Напомним, накануне стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Его карьера на телевидении началась в 1986 году с должности видеоинженера, затем он вёл проекты «Ступени», «За Кремлёвской стеной» и «Кремль-9», а с 1996 года на протяжении почти трёх десятилетий оставался лицом знаменитой правовой передачи; с 2013-го журналист также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда».
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.