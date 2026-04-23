Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для российской журналистики

Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования семье и друзьям Алексея Пиманова, подчеркнув, что журналист был признанным образцом современного российского телевидения благодаря своей яркости и преданности профессии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государтва отметил, что Пиманова уважали за его принципы, честность и способность вдохновлять коллег своими идеями.

«Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», — говорится в телеграмме Путина.

Путин отметил, что уход из жизни Пиманова является значительной утратой для его семьи, друзей, профессионального сообщества и всей российской журналистики.

Ранее стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года из-за сердечного недомогания. Его телевизионный путь стартовал в 1986 году — тогда он устроился видеоинженером. Позже журналист стал ведущим программ «Ступени», «За Кремлёвской стеной», а также документального цикла «Кремль-9». С 1996 года он вел телепрограмму «Человек и закон». С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», занимая пост его президента.