Лавров назвал смерть Алексея Пиманова тяжёлой утратой для журналистики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с соболезнованиями в связи со смертью известного журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова. В своём обращении он отметил, что уход Пиманова стал серьёзным ударом для всей отечественной журналистики.

В письме, опубликованном на сайте МИД России, глава дипломатического ведомства подчеркнул, что покойный был талантливым профессионалом, человеком с обострённым чувством ответственности и твёрдых жизненных позиций. Лавров добавил, что Пиманов посвятил себя делу, в которое искренне верил.

«Его трагический уход — тяжёлая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил», — написал Лавров.

Ранее стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года из-за сердечного недомогания. Его телевизионный путь стартовал в 1986 году — тогда он устроился видеоинженером. Позже журналист стал ведущим программ «Ступени», «За Кремлёвской стеной», а также документального цикла «Кремль-9». С 1996 года он вел телепрограмму «Человек и закон». С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», занимая пост его президента.