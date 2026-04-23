23 апреля, 17:42

Министр культуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Пиманова

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала смерть журналиста, телеведущего и режиссёра Алексея Пиманова. Она отметила его вклад в развитие отечественного телевидения.

«Ушёл из жизни талантливый журналист, телеведущий и режиссёр Алексей Пиманов. Многие годы он посвятил работе на телевидении. Автор и ведущий известной программы «Человек и закон», сценарист и режиссёр документальных и художественных фильмов», — написала Любимова в своём Telegram-канале.

Любимова подчеркнула, что проекты Пиманова находили отклик у широкой аудитории и оставили заметный след в медиаиндустрии.

Белоусов назвал Алексея Пиманова настоящим патриотом и талантливым журналистом

Напомним, что ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.

