23 апреля, 17:18

Белоусов назвал Алексея Пиманова настоящим патриотом и талантливым журналистом

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования семье Алексея Пиманова. Глава ведомства назвал телеведущего «настоящим патриотом, талантливым режиссёром, сценаристом и журналистом», отметив его заслуги в развитии медиахолдинга «Красная звезда» и отечественной тележурналистики.

«Алексей Викторович был настоящим патриотом, талантливым режиссёром, сценаристом и журналистом. Возглавив медиахолдинг «Красная звезда», он создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников», — отметил Белоусов.

По мнению Белоусова, работа Пиманова по развитию отечественной тележурналистики заслуживает искреннего признания.

«Я потерял товарища»: Алексей Чадов рассказал, каким режиссёр и телеведущий Пиманов был в жизни

Напомним, что ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.

