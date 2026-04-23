Белоусов назвал Алексея Пиманова настоящим патриотом и талантливым журналистом

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил соболезнования семье Алексея Пиманова. Глава ведомства назвал телеведущего «настоящим патриотом, талантливым режиссёром, сценаристом и журналистом», отметив его заслуги в развитии медиахолдинга «Красная звезда» и отечественной тележурналистики.

«Алексей Викторович был настоящим патриотом, талантливым режиссёром, сценаристом и журналистом. Возглавив медиахолдинг «Красная звезда», он создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников», — отметил Белоусов.

По мнению Белоусова, работа Пиманова по развитию отечественной тележурналистики заслуживает искреннего признания.