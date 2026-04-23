«Я потерял товарища»: Алексей Чадов рассказал, каким режиссёр и телеведущий Пиманов был в жизни
Актёр Алексей Чадов прокомментировал новость о смерти Алексея Пиманова. Он отметил, что произошедшее стало неожиданностью для коллег и близких.
Это максимальная печальная новость сегодняшнего дня. Мы все не ожидали. Это большая грусть и печаль, потому что Лёша Пиманов был не только прекрасный художник, профессионал и человек с горящим энтузиазмом, он ещё был очень и очень хороший человек и друг. Я считаю, что я потерял товарища.
По словам Чадова, с Пимановым он подружился во время совместной работы над двумя картинами. Актёр добавил, что воспринимает случившееся как личную потерю.
Чадов также сообщил, что фильм «Охота на императора, 1812 год», над которым работал Пиманов как режиссёр и продюсер, уже снят и находится на стадии постпродакшена. Премьера проекта запланирована на сентябрь.
Напомним, что ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание.
