«Его сердце билось за народ»: Захарова трогательно простилась с телеведущим Пимановым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что скончавшийся телеведущий Первого канала Алексей Пиманов отличался особой преданностью народу.

«Внезапная шокирующая новость…Будут и официальные некрологи, и слова соболезнований по протоколу. Но сейчас скажу так. Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» умер на 65-м году жизни. У него не выдержало сердце. Пиманов работал ведущим, корреспондентом и продюсером на телевидении с 1986 года. С 1996 по 2010 год он был генеральным директором телекомпании «Останкино». С 1996 года он вел телепрограмму «Человек и закон».