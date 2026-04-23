23 апреля, 15:58

Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким телеведущего Пиманова

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Президент России Владимир Путин направил родственникам и близким людям скончавшегося телеведущего Первого канала Алексея Пиманова телеграмму, в которой выразил свои соболезнования. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков проинформировал об этом журналистов.

«Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года из-за сердечного недомогания. Его телевизионный путь стартовал в 1986 году — тогда он устроился видеоинженером. Позже журналист стал ведущим программ «Ступени», «За Кремлёвской стеной», а также документального цикла «Кремль-9». С 1996 года он вел телепрограмму «Человек и закон». С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», занимая пост его президента.

Вероника Бакумченко
