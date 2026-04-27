27 апреля, 11:53

«Обещаю воспитать»: Погодина сквозь слёзы раскрыла главную тайну семьи Пимановых

Ольга Погодина впервые рассказала о двухлетней дочери от Алексея Пиманова

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На церемонии прощания с телеведущим Алексеем Пимановым его вдова сделала шокирующее для многих заявление. Актриса Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь.

«Сама погода плачет, мы тоже»: Хоркина и Фетисов проводили Пиманова в последний путь

Однако долгое время родители скрывали факт рождения ребёнка от общественности. Женщина с трудом говорила и буквально задыхалась от слёз на траурной церемонии. Её сильно подкосил уход мужа.

«Обещаю воспитать её так, как тебе бы понравилось», — цитирует вдову Пиманова kp.ru.

«Ушёл с боевого задания на небеса»: Конашенков назвал Пиманова настоящим патриотом

Напомним, бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание. 27 апреля на Троекуровском кладбище простились с Алексеем Пимановым.

