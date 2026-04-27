«Обещаю воспитать»: Погодина сквозь слёзы раскрыла главную тайну семьи Пимановых
Ольга Погодина впервые рассказала о двухлетней дочери от Алексея Пиманова
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
На церемонии прощания с телеведущим Алексеем Пимановым его вдова сделала шокирующее для многих заявление. Актриса Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь.
Однако долгое время родители скрывали факт рождения ребёнка от общественности. Женщина с трудом говорила и буквально задыхалась от слёз на траурной церемонии. Её сильно подкосил уход мужа.
«Обещаю воспитать её так, как тебе бы понравилось», — цитирует вдову Пиманова kp.ru.
Напомним, бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание. 27 апреля на Троекуровском кладбище простились с Алексеем Пимановым.
