«Сама погода плачет, мы тоже»: Хоркина и Фетисов проводили Пиманова в последний путь

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с телеведущим и журналистом Алексеем Пимановым. Проститься с ним пришли почитатели творчества, друзья и коллеги, в том числе знаменитая гимнастка Светлана Хоркина и легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов с супругой.

Светлана Хоркина и Вячеслав Фетисов пришли проститься с Алексеем Пимановым. Видео © Life.ru

«Сама погода плачет, мы тоже очень», — сказала Хоркина.

А Фетисов отметил, что у Пиманова были большие планы по жизни. Они общались незадолго до смерти и ничего не предвещало беды, признался парламентарий.

«Ушёл друг, талантливый, добрый... Мы дружили 30 лет, у меня не укладывается в голове. Фантастический друг был: все знали, что если что-то случится, первым на помощь придёт Лёша», — сказал Вячеслав Фетисов, который тяжело переживает утрату товарища.

Депутат добавил, что Пиманов обожал свою страну и её историю. Из канала, на котором работал, он создал современный продукт — телевидение, радио, интернет.

«Честный журналист был», — подчеркнул он.

«Очень хороший человек был, очень хороший», — добавила супруга Фетисова — Ладлена.