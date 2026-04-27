«Сама погода плачет, мы тоже»: Хоркина и Фетисов проводили Пиманова в последний путь
Светлана Хоркина и Вячеслав Фетисов пришли на прощание с Алексеем Пимановым
На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с телеведущим и журналистом Алексеем Пимановым. Проститься с ним пришли почитатели творчества, друзья и коллеги, в том числе знаменитая гимнастка Светлана Хоркина и легендарный хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов с супругой.
Светлана Хоркина и Вячеслав Фетисов пришли проститься с Алексеем Пимановым. Видео © Life.ru
«Сама погода плачет, мы тоже очень», — сказала Хоркина.
А Фетисов отметил, что у Пиманова были большие планы по жизни. Они общались незадолго до смерти и ничего не предвещало беды, признался парламентарий.
«Ушёл друг, талантливый, добрый... Мы дружили 30 лет, у меня не укладывается в голове. Фантастический друг был: все знали, что если что-то случится, первым на помощь придёт Лёша», — сказал Вячеслав Фетисов, который тяжело переживает утрату товарища.
Депутат добавил, что Пиманов обожал свою страну и её историю. Из канала, на котором работал, он создал современный продукт — телевидение, радио, интернет.
«Честный журналист был», — подчеркнул он.
«Очень хороший человек был, очень хороший», — добавила супруга Фетисова — Ладлена.
Напомним, что ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер на 64-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Прощание проходит 27 апреля на Троекуровском кладбище.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Обложка © Life.ru