«Ушёл с боевого задания на небеса»: Конашенков назвал Пиманова настоящим патриотом

Игорь Конашенков простился с Алексеем Пимановым на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прошла 27 апреля.

Конашенков появился на прощании с Пимановым и назвал его настоящим патриотом.

Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ назвал Пиманова настоящим патриотом и хорошим человеком.

«Он видел цель. Он умел, как настоящий военный, настроить людей на достижение цели. Он, как настоящий военный, заботился о своих подчиненных, я это знаю не понаслышке», — сказал Конашенков.

Он также заявил, что Пиманов «ушел с боевого поста на небеса».

Алексей Пиманов умер 23 апреля. На церемонию прощания с журналистом пришли его коллеги, друзья и представители общественной жизни. Среди них были Константин Эрнст, Леонид Якубович, Елена Малышева, Виктор Дробыш и другие.