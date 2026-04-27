«Ушёл с боевого задания на небеса»: Конашенков назвал Пиманова настоящим патриотом
Конашенков появился на прощании с Пимановым и назвал его настоящим патриотом
Игорь Конашенков простился с Алексеем Пимановым на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прошла 27 апреля.
Конашенков появился на прощании с Пимановым и назвал его настоящим патриотом. Видео © Life.ru
Руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ назвал Пиманова настоящим патриотом и хорошим человеком.
«Он видел цель. Он умел, как настоящий военный, настроить людей на достижение цели. Он, как настоящий военный, заботился о своих подчиненных, я это знаю не понаслышке», — сказал Конашенков.
Он также заявил, что Пиманов «ушел с боевого поста на небеса».
Алексей Пиманов умер 23 апреля. На церемонию прощания с журналистом пришли его коллеги, друзья и представители общественной жизни. Среди них были Константин Эрнст, Леонид Якубович, Елена Малышева, Виктор Дробыш и другие.
