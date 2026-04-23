Умер Алексей Пиманов: причина смерти ведущего «Человека и закона», биография и личная жизнь

23 апреля 2026 года скончался Алексей Пиманов — бессменный ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале. Причина смерти: проблемы с сердцем. Life.ru рассказывает о его биографии, карьере, личной жизни и реакции коллег.

Что случилось: Алексей Пиманов скончался 23 апреля 2026 года

О смерти Алексея Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Первый канал, где долгие годы он работал, сообщил, что у журналиста не выдержало сердце.

Биография: путь от видеоинженера до легендарного ведущего

Ранние годы и образование

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В детстве он хотел профессионально заниматься историей, но школьный учитель отговорил его, посоветовав найти более оплачиваемую работу. Юный Пиманов занимался футболом и хоккеем.

В 1989 году он завершил обучение в Московском институте связи (ныне МТУСИ), получив специальность инженера радиосвязи и радиовещания. Через три года получил диплом МГУ, окончив факультет журналистики.

Во время учёбы в МИС был призван в армию. Служил на космодроме Байконур. Уже после срочной службы он вернулся в институт и параллельно начал работать на телевидении.

Карьера на телевидении

Первые шаги в карьере на телевидении связаны с работой видеоинженера и оператора. В 1989 году он стал ведущим программы «Ступени». После её закрытия работал корреспондентом, а также автором, ведущим и режиссёром программы «За Кремлёвской стеной».

С 1996 года и вплоть до своей смерти он работал над программой «Человек и закон». Здесь он был не просто ведущим — он создавал эту программу. Сухие рассказы о резонансных преступлениях при Пиманове остались в прошлом. Журналисты выступали и сами в качестве расследователей, и одновременно контролировали работу правоохранителей. Последние выпуски посвящены телефонным мошенникам.

Режиссёр, продюсер и медиаменеджер

Алексей Пиманов знаменит не только по программе «Человек и закон». Он создал несколько документальных и художественных фильмов. Первым был «Александровский сад». Пиманов в этой работе совместил роли режиссёра, сценариста и продюсера. В общей сложности за его спиной более 50 проектов.

В 1996 году Алексей Пиманов был назначен на должность генерального директора телекомпании «Останкино». С 2013 года президент медиахолдинга «Красная звезда», в который входят телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда» и творческое объединение «Красная звезда». При Пиманове телеканал был реформирован и вошёл в топ-10 по популярности.

В 2022 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Личная жизнь Алексея Пиманова

Алексей Пиманов был женат три раза. В браке с Валерией Архиповой у него родилось двое сыновей. Все они продолжили дело отца и работают в журналистике.

Последней его супругой была российская актриса театра и кино, кинопродюсер, сценарист Ольга Погодина. С ней они расписались в 2013 году.

Реакция на смерть Алексея Пиманова

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Алексея Пиманова. Соболезнования также выразил министр обороны Андрей Белоусов.

— Алексей Викторович был настоящим патриотом, талантливым режиссёром, сценаристом и журналистом. Возглавив медиахолдинг «Красная звезда», он создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников. Его вклад в развитие отечественной тележурналистики заслуживает искреннего уважения, — отметил Андрей Белоусов.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин напомнил, что Пиманов долгие годы сотрудничал с правоохранителями, что укрепляло имидж следователей среди россиян.

— Алексей Викторович был не просто профессионалом высокого класса — он был Человеком с большой буквы. Открытым, искренним, неравнодушным. Таким он запомнился коллегам, друзьям и миллионам зрителей. Его уход — невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Алексея Викторовича, — написал Александр Бастрыкин.

Прощание и похороны

Точная дата и место похорон не известны. Сын Пиманова Денис прокомментировал изданию StarHit смерть журналиста.

— Дата похорон пока неизвестна. Я вообще не знаю, что случилось. Я в шоке. Всё было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Всё было хорошо. И я не могу понять, как это вообще случилось сегодня, — рассказал Денис Пиманов.

Часто задаваемые вопросы

