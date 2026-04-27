Леонид Якубович пришёл проститься с Андреем Пимановым

У Большого траурного зала Троекуровского кладбища собрались десятки друзей и коллег, чтобы проститься с журналистом и телеведущим Алексеем Пимановым. Люди несут цветы в память о человеке, чей голос десятилетиями знала вся страна. Об этом стало известно корреспонденту Life.ru.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями о погибшем журналисте Алексее Пиманове, назвав его талантливым, добрым и прекрасным человеком. По словам Фетисова, Пиманова любили люди, обращавшиеся к нему за помощью, а его программа «Человек и закон» помогла многим.

Церемония прощания началась в 12:00 по московскому времени. Алексей Пиманов ушёл из жизни 23 апреля на 65-м году. Причиной смерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем. Также, среди пришедших — Светлана Хоркина и официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Его телевизионный путь начался в 1986 году с должности видеоинженера. Пиманов долгие годы был автором и бессменным ведущем программы «Человек и закон» на Первом канале, а также занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда». При его участии созданы десятки документальных и художественных фильмов, он воспитал не одно поколение телезрителей в духе справедливости и правды.