27 апреля, 11:28

Аплодисменты и слёзы: На Троекуровском кладбище простились с Алексеем Пимановым

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Алексеем Пимановым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Троекуровском кладбище в Москве завершилась церемония прощания с телеведущим, журналистом и создателем программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Кадры публикует Life.ru.

С самого утра на подъезде к кладбищу усилили меры безопасности. У въезда дежурили полицейские автомобили, а всех пришедших пропускали через металлодетекторы. Проводить Пиманова в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Рядом с гробом находилась его супруга — актриса Ольга Погодина.

Среди пришедших проститься были генерал-лейтенант Игорь Конашенков, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Леонид Якубович и Елена Малышева. Также на церемонии присутствовали актёр Эдуард Радзюкевич, композитор Виктор Дробыш, певец Александр Маршал, предприниматель Роман Ротенберг и депутат Вячеслав Фетисов.

Гроб вынесли под аплодисменты — люди не скрывали эмоций. После этого скорбящие молча прошли за катафалком, провожая его в последний путь.

«Сердце не выдержало»: Угольников рассказал, что Пиманов перед смертью был очень напряжённым

Напомним, 23 апреля умер бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. Ему было 64 года. По предварительным данным, причиной смерти журналиста стали проблемы с сердцем. Путин прислал траурный венок на похороны Алексея Пиманова.

BannerImage
Андрей Бражников
