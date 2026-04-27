«Сердце не выдержало»: Угольников рассказал, что Пиманов перед смертью был очень напряжённым
Угольников: Пиманов всё делал с большим сердцем — оно и не выдержало
Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Кинорежиссёр и продюсер Игорь Угольников вспомнил о «большом сердце» своего друга и коллеги Алексея Пиманова во время церемонии прощания в Москве. Он признался, что начинал карьеру на телевидении примерно в одно время с ним и хорошо знает о том, с какой отдачей умеет работать телеведущий.
«Сердце его не выдержало. Он последнее время был очень напряжённым. Он всегда всё делал в своей жизни с большим сердцем. Вот видите — сердце не выдержало. Мой ровесник. Мы с ним работали на телевидении 38 лет назад», — сказал Угольников.
Напомним, 23 апреля умер бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. Ему было 64 года. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Церемония прощания проходит 27 апреля на Троекуровском кладбище. Певрые лица государства прислали траурные венки на похороны Алексею Пиманову.
