Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 11:03

«Сердце не выдержало»: Угольников рассказал, что Пиманов перед смертью был очень напряжённым

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Кинорежиссёр и продюсер Игорь Угольников вспомнил о «большом сердце» своего друга и коллеги Алексея Пиманова во время церемонии прощания в Москве. Он признался, что начинал карьеру на телевидении примерно в одно время с ним и хорошо знает о том, с какой отдачей умеет работать телеведущий.

Угольников высказался о Пиманове. Видео © Life.ru

«Сердце его не выдержало. Он последнее время был очень напряжённым. Он всегда всё делал в своей жизни с большим сердцем. Вот видите — сердце не выдержало. Мой ровесник. Мы с ним работали на телевидении 38 лет назад», — сказал Угольников.

Напомним, 23 апреля умер бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. Ему было 64 года. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Церемония прощания проходит 27 апреля на Троекуровском кладбище. Певрые лица государства прислали траурные венки на похороны Алексею Пиманову.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • утраты
  • Игорь Угольников
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar