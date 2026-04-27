27 апреля, 05:11

«Главное — не скурвиться»: Что Алексей Пиманов завещал российским звёздам

Юлия Савичева рассказала об ироничном совете покойного Алексея Пиманова

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online,Максим Григорьев

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин/Бизнес Online,Максим Григорьев

Певица Юлия Савичева рассказала об ироничном наставлении от покойного телеведущего Алексея Пиманова. Артистка призналась, что его фразы надолго остались в памяти.

«Это, например, «главное — не скурвиться». Это гениальная фраза», — отметила собеседница телеканала «Звезда».

Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для российской журналистики

Савичева также подчеркнула, что в своё время Пиманов пригласил её на главную роль фильме «Овечка Долли была злая и рано умерла». Режиссёр взял исполнительницу без лишних проб.

«Алексей для меня очень талантливый человек, человечный человек. Мне было приятно, когда он позвал меня на главную роль в его фильм можно сказать даже без проб», — заключила звезда.

«Металлический характер»: Якубович рассказал армейскую историю о Пиманове

Напомним, бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер в 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание. Прощание с ним пройдёт 27 апреля на Троекуровском кладбище.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

