«Металлический характер»: Якубович рассказал армейскую историю о Пиманове
Якубович: Пиманов не обращался к врачам, всегда всё было хорошо
Алексей Пиманов. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Народный артист России Леонид Якубович после смерти Алексея Пиманова признался: теперь он точно знает, что незаменимые люди существуют. Они дружили около сорока лет, и Якубович никогда не мог себя поставить с Пимановым на одну ступень. Особенно его восхищала способность коллеги всё успевать.
Якубович рассказал историю из армейского прошлого Пиманова. Служа в степи, будущий телеведущий потребовал, чтобы его подчинённые ели мясо, а не обгладывали кости после начальства. Он дошёл до самого командира части, не сломавшись под угрозой суровых последствий, и через месяц его бойцы уже получали мясо.
«Он был просто командиром отделения — шесть человек. И этот металлический характер на всю жизнь», — приводит слова Якубовича Kp.ru.
Артист особо отметил, что Пиманов постоянно улыбался, не ходил к врачам, много смеялся и обожал футбол с хоккеем.
Напомним, Алексей Пиманов умер 23 апреля на 65-м году жизни. Он на протяжении более чем 30 лет оставался бессменным ведущим программы «Человек и закон», став одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. Соболезнования в связи с кончиной журналиста выразил президент России Владимир Путин.
